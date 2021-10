Artilheiro do Atlético na temporada, o atacante Hulk encaixou perfeitamente na equipe comandada por Cuca e vem despertando novos olhares do mundo. Nesta sexta-feira (22), em contato com o Super.FC, o assessor do jogador afirmou que não houve procura do Trabzonspor, da Turquia.

De acordo com a assessoria de Hulk, o atacante não foi procurado por ninguém do clube turco, que lidera o campeonato nacional da Turquia. O assessor do jogador afirmou que o agente Nuno Ferreira e o próprio Hulk negaram a informação. Antes de vir para o Galo, o atacante teve negociações com outro time turco, o Besiktas, mas acabou escolhendo retornar ao Brasil.

O atacante, que estava com um desconforto na mão após levar um pisão no jogo contra o Fortaleza, treinou normalmente nesta sexta-feira e deve ser titular na partida deste domingo (24), diante do Cuiabá, mas precisa ser cauteloso para não receber o terceiro cartão amarelo e desfalcar o Galo contra o Flamengo.