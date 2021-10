O maior público do Mineirão desde o início da pandemia deve acontecer no jogo entre Atlético e Cuiabá, neste domingo (24), às 16h. Com ingressos mais baratos e 50% da capacidade do estádio – cerca de 32 mil torcedores – liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Galo iniciou as vendas às 19h de quinta-feira (22) e já comercializou mais de 28 mil entradas.

A partida diante do Fortaleza, na quarta-feira (21) é, por enquanto, a com maior público registrado desde o início da pandemia, em março de 2020. Mais de 18 mil torcedores acompanharam de perto a goleada do Galo por 4 a 0 pela Copa do Brasil. Embora tenha sido o maior público, a torcida não esgotou as entradas, ao contrário do que deve acontecer no jogo contra o Cuiabá.

Com a nova medida da PBH, publicada nesta semana, os times da capital podem receber até 50% da ocupação dos estádios e o ingresso deixa de ser nominal. Com isso, o torcedor pode vender seu ingresso, caso não vá mais ao jogo. O aumento da capacidade e a desobrigatoriedade de apresentação de teste negativo para a Covid-19 – caso a pessoa esteja plenamente vacinada contra a doença – ajudaram a turbinar a venda de ingressos.

Embora a prefeitura tenha flexibilizado algumas medidas de proteção, ainda é necessário reduzir as chances de contágio da Covid-19. Por isso, segue sendo obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca e apresentação de comprovante de imunização completo ou teste negativo para doença realizado nas últimas 72h.

O aumento da capacidade que, no início da liberação, era de 30%, passou para 40% e agora chegou a 50% era um pedido do Atlético, que enxergava a medida como uma possibilidade de poder reduzir o preço dos ingressos, já que mais pessoas poderiam ir ao estádio, e é o que aconteceu. A partir das 17h desta sexta-feira (22) começa a venda de ingressos para o público em geral, que não tem nenhum plano de sócio.