Indícios de abuso no aumento do preço dos combustíveis são alvo de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais em Belo Horizonte nesta sexta-feira (22). Um dos postos fiscalizados, no bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul da capital, estaria vendendo o litro da gasolina a R$ 7,99.

A delegada Danúbia Quadros, da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, disse que o gerente alegou que esse era o preço da gasolina Podium. Ainda segundo o gerente, apesar do preço houve alta demanda, e o estoque de combustível acabou às 10h.

– Greve de tanqueiros em MG é suspensa, menos de 2 dias após início

A Polícia não divulgou as rotas a serem fiscalizadas, mas garantiu que a operação acontece durante todo o dia.

A delegada disse que os postos podem ser autuados por crimes como abuso de poder econômico. “Havendo flagrante, o responsável pelo posto será conduzido à delegacia de defesa do consumidor”.

Greve em Minas: Polícia investiga suposto abuso de preço nos postos de BH e regiãohttps://t.co/bCO0EDghBw pic.twitter.com/VTxlqZzQYJ — O Tempo (@otempo) October 22, 2021