O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) manteve a condenação à Sport Agency Empreendimentos Esportivos Ltda., empresa mineira de assessoria e consultoria de diversos atletas em grandes clubes do país e liderada pelo agente Luiz Rocha, por exercício ilegal da atividade com menores de idade, intimidação a familiares e cobranças abusivas pela prestação de serviço, práticas proibidas por legislações federais.

O Super.FC teve acesso ao documento, datado de 19 de outubro de 2021, com decisão da desembargadora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. A condenação foi mantida, mas a indenização por dano moral coletivo foi reduzida de R$ 200 mil para R$ 50 mil.

A Sport Agency trabalha com garotos em idade de formação vinculados a grandes clubes do país, como Cruzeiro, Atlético, América, Palmeiras e Flamengo, entre outros. Muitos desses atletas têm status de joias, com convocações para seleções brasileiras de base.

A empresa, ligada ao agente Luiz Rocha ainda pode entrar com recurso em instâncias superiores. Entretanto, a decisão mantém o que foi apontado anteriormente, suspendendo os contratos que a agência tinha em vigor com familiares de atletas menores de idade, além de proibila de assinar novos vínculos de agora em diante. O artigo 27-C A da Lei 9615/98, a conhecida Lei Pelé, que regulamenta o desporto no Brasil, veda expressamente o agenciamento de menores de idade.

“São nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta ou por seu representante legal com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem como as cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que: VI – versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com idade inferior a 18 (dezoito) anos”, diz o trecho da lei.