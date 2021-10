Uma casa de repouso, onde viviam 28 idosos, foi fechada na manhã desta sexta-feira (22) no bairro Vivendas Santa Mônica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir de uma denúncia anônima de maus-tratos.

De acordo com a prefeitura, 25 irregularidades foram encontradas no local, entre elas: insalubridade, infiltração e avarias no telhado, que estava em tempo de despencar. O estabelecimento também não têm alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da vigilância sanitária da cidade.

À defesa civil municipal, os idosos teriam relato alimentação precária, falta de higiene e assistência médica. Segundo fonte da corporação, eram constantes os pedidos deles para quererem ir embora do local. As denúncias serão investigadas pela Polícia Civil e o caso já foi encaminhado ao Ministério Público.

Procurada pela reportagem de O TEMPO, a sócia proprietária do estabelecimento negou as acusações de maus-tratos, disse que não houve ação da prefeitura e que o local estava em pleno funcionamento.

Matéria em Atualização