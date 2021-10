Uma adolescente de 15 anos foi abusada sexualmente pelo irmão dela, de 10 anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi passar uns dias na casa do pai e, enquanto dormia, percebeu que seu irmão estava passando as mãos em seus seios e nas suas pernas.

A adolescente abriu os olhos para demonstrar que estava acordando e o garoto parou com o abuso.

O menino é irmão dela somente por parte de pai e ela contou que sempre passa alguns dias na casa da família paterna como acordo da guarda dos pais após a separação.

A vítima chegou em casa e contou para a mãe o ocorrido e as duas registraram o boletim de ocorrência que foi encaminhado à Polícia Civil para investigações.