Uma técnica de enfermagem, que trabalhava na ordenha de leite materno em um hospital de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata mineira, conseguiu na Justiça uma indenização de R$ 82.900,90. A mulher conseguiu comprovar que, por causa do serviço, desenvolveu doença ocupacional.

Além dos movimentos repetitivos, foi constatado que o serviço era prestado em condições ergonômicas inadequadas, numa jornada de 12 por 36 horas, em cerca de quatro horas, por turno de ordenha. A profissional atendia, por dia, entre cinco e oito mulheres.

O valor da indenização foi fixado pela Sétima Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), que manteve a decisão do juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. No processo, o hospital alegou que a atividade de ordenha não era de movimentos repetitivos, uma vez que não era realizada em série, tampouco com quantidades elevadas de retirada de leite.

Argumentou que a atividade da profissional era de orientação do ato de ordenha às mães. O hospital também declarou que adquiriu maquinário para ordenha mecânica, quando a atividade de ordenha manual passou a ser ainda mais esporádica, além de ser realizada em regime de revezamento pelos técnicos de enfermagem.

Mas perícia médica feita no local de trabalho comprovou que o serviço prestado provocou o agravamento do quadro, pela existência de movimentos repetitivos. Além disso, foi apontado que as atividades exercidas eram de alto risco ergonômico, uma vez que ela ficava ordenhando leite materno, muitas vezes em cadeiras de hospital ou mesmo em camas, proporcionando, segundo o perito, uma postura estática com alto grau de risco ergonômico e somado ao movimento repetitivo das mãos.

Síndrome cervicobraquial

Segundo o laudo pericial, a trabalhadora apresentou síndrome cervicobraquial, que é uma condição que causa rigidez e dor na coluna cervical, estendendo-se até as extremidades superiores e cintura escapular. Pela análise, a doença deve ser considerada como causa do trabalho, sendo que a atividade profissional seria responsável por 50% dos danos.

O perito afirmou ainda que a técnica de enfermagem apresenta redução de 25% de sua força de trabalho, levando-se em consideração apenas a cervicobraquialgia. Para o juiz Márcio Toledo Gonçalves, que atuou como relator, não procede a alegação de que a empresa adotava a ordenha mecânica.

“A perícia confirmou que não são todas as mulheres que fazem uso da tecnologia, ou seja, cada caso é avaliado individualmente”, pontuou o julgador, ressaltando que a técnica de ordenha exige que a mão faça movimentos de compressão da mama, com patente potencial lesivo da tarefa.

Na decisão, o juiz ressaltou que era obrigação do hospital oferecer condições ideais para que o trabalho fosse executado de forma segura, evitando ou pelo menos minimizando, a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais.