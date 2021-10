O Governo de Minas abriu nesta sexta-feira (22) as inscrições do concurso que vai preencher 2.420 vagas na Polícia Penal. Todos os cargos são para policial penal, que tem salário inicial de R$ 4.631,25. O edital pode ser consultado aqui. E as inscrições podem ser feitas aqui.

No total, são 1.944 vagas destinadas para homens e 476 exclusivas para mulheres. Dez porcento das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência. Os interessados têm até 21 de novembro para concluir a inscrição, que tem taxa de R$ 49,16.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.

Para fazer o concurso, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. Além disso, não pode possuir registro de antecedentes criminais nos últimos cinco anos.