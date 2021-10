Minas Gerais recebe nesta sexta-feira (22) a maior remessa de imunizantes da Pfizer, com 1.338.480 doses. A vacina, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), está prevista para chegar por volta das 17 horas, por meio terrestre, na Central Estadual da Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte.

De lá, nos próximos dias, os imunizantes serão contados e distribuídos para todos os municípios mineiros. Atualmente, a vacina da Pfizer é a única que está sendo aplicada como dose de reforço nos idosos e profissionais da saúde, além da imunização dos adolescentes.

Por isso, a expectativa é de que mais pessoas com mais de 60 anos sejam convocadas para a terceira dose com a chegada das vacinas no Estado. Até o momento, conforme o painel vacinômetro, 607.492 doses de reforço foram aplicadas em Minas.

No total, 87,03% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose, e 59,94% concluíram o esquema de vacinação.