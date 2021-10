Um forte temporal de granizo atingiu Montes Claros, no Norte de Minas, e deixou um rastro de destruição nesta sexta-feira (22). A tempestade atípica na cidade, que costuma registrar altas temperaturas diariamente, foi classificada pelos moradores como “assustadora”.

O aguaceiro com vendaval e pedras de gelo caiu por aproximadamente duas horas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda atendem as ocorrências e contabilizam os estragos. Mas, até o momento, não há registro de vítimas graves.

No entanto, os transtornos foram diversos. Casas destelhadas, muros no chão e ruas tomadas por sujeira são cenas comuns no município nesta noite. O temporal ainda deixou pessoas ilhadas, ruas alagadas e imóveis sem energia elétrica. A chuva com o granizo, conforme os bombeiros, começou por volta das 16h. “Ainda estamos nas ruas atendendo diversos chamados”, contou um militar da região.

Morador de Montes Claros, Diego Rafael, de 25 anos, declarou que nunca presenciou uma tempestade tão intensa. “Igual essa de hoje nunca aconteceu aqui. Foi muito assustador”, definiu.

Vídeo mostra destruição em Montes Claros, no Norte de Minas, após forte chuva de granizohttps://t.co/HasStpAeG1 pic.twitter.com/QDCslC4f47 — O Tempo (@otempo) October 23, 2021

Funcionário da Apae de Montes Claros, ele disse que a instituição perdeu todo o telhado, além de quatro computadores, um notebook e uma impressora. “Mas os estragos ainda estão sendo contabilizados”, falou.

O jovem ainda contou que viu o muro de uma residência ao lado da Apae cair. “Realmente assustador”, declarou.

Ocorrências

Na avenida Antônio Lafetá Rebelo, no bairro Santa Lúcia, um homem de aproximadamente 35 anos ficou ilhado dentro de um veículo. Já na rua Trinta, no bairro Santo Amaro, uma família ficou impedida de sair de uma casa que estava sendo invadida pela força da água. Nas duas ocorrências, os bombeiros tiveram que ser acionados para resgatar as vítimas.

Confira abaixo alguns vídeos que mostram o estrago no município.

Chuva forte com granizo em Montes Claros -MG . Nunca vi isso aqui gente! Estou impressionada pq chuva aqui é tipo milagre. pic.twitter.com/39bGYL5xhy — 𝓔𝓳𝓪𝓹𝓪 𝓒𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪🇧🇷🇯🇵 戦いの日栄光の日 (@EJapa2) October 22, 2021

Meia hora de temporal em Montes Claros, intenso, ventos acima de 80km/h, granizo, derrubada de torre de telefonia, Interlagos transbordando, queda de muro… pic.twitter.com/QDLoUNzgmR — Christiano Jilvan | De Veneta (@chrisjilvan) October 22, 2021

Ces tao vendo o que eu vi ??????

Montes Claros

22/10/2021 pic.twitter.com/6MYMOJ84ht — safada veia (@nasc_giu) October 22, 2021

Meia hora de temporal em Montes Claros, intenso, ventos acima de 80km/h, granizo, derrubada de torre de telefonia, Interlagos transbordando, queda de muro… pic.twitter.com/QDLoUNzgmR — Christiano Jilvan | De Veneta (@chrisjilvan) October 22, 2021

Chuva castiga violentamente Montes Claros hoje pela tarde. O estrago no Ginásio Municipal foi grande, e certamente não terá condições de sediar a estreia da equipe da casa na Superliga. pic.twitter.com/JUrhmgcW9M — Gurja (@rangelgurja) October 22, 2021