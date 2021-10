Meus amigos e minhas amigas, dia destes, trouxemos informações que chamaram a atenção de quem entende de segurança pública. De quem verdadeiramente entende do assunto, e não de curiosos e falsos profetas que existem por aí. Um detento foi morto a tiros de pistola e fuzil na porta de uma penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte, ao sair, no início da manhã. Condenado por diversos delitos, ele havia recebido recentemente um benefício da Justiça para trabalhar durante o dia e retornar à unidade no comecinho da noite.

Pistolas e revolveres são armas utilizadas por bandidos para praticar assaltos, vigiar bocas de fumo e cometer assassinatos. Já os fuzis são de fabricação estrangeira e só entram no Brasil por meio de sofisticados sistemas de contrabando, passando pelas nossas fronteiras por terra, água ou ar.

As Forças de Segurança, ao pleitearem a compra de materiais pesados como fuzis e metralhadoras, necessitam de autorização do Exército Brasileiro. Somente o crime organizado adquire por meios ilícitos tais esses equipamentos, que são usados em investidas contra o sistema bancário, para dominar áreas do tráfico e atacar rivais.

Quem então teria atirado de fuzil no detento bem na porta de uma penitenciária? Seria um trabalhador comum, um cidadão de bem? Claro que não! Esse é apenas mais um episódio na disputa pelo tráfico de drogas ou pelo domínio do crime na região metropolitana.

No mesmo dia, um ex-policial penal foi assassinado na porta de casa, no bairro Aparecida, com oito tiros. Um crime de execução e que, segundo a polícia, pode ter ligações com traficantes da vila Sumaré.

Os grupos organizados que agem dentro e fora dos presídios paulistas e fluminenses podem, sim, estar em busca de espaço em Minas Gerais para estabelecer suas atividades criminosas. Só não percebem os sinais aqueles que não enxergam, são insensíveis ou completamente ignorantes quando o assunto é segurança pública. Afinal, é mais fácil exercitar e fortalecer os músculos do que a mente, não é verdade?