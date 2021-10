A partir da próxima segunda-feira (25), pais e responsáveis de crianças de 3 a 5 anos, que fizeram o cadastro escolar por uma vaga na Educação Infantil da rede municipal, poderão acessar o resultado no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (`PBH).

Conforme o município, depois de visualizar o resultado, a família precisará clicar em um link para efetivar a matrícula, que poderá ocorrer até o próximo dia 5 de novembro.

O prazo final para a matrícula também foi estendido para esta data para os candidatos ao Ensino Fundamental e EJA, que até então tinham até 29 de outubro para completar o procedimento.

Ainda de acordo com a prefeitura, o resultado do cadastramento indica a escola mais próxima e com vagas, tendo como base o endereço do candidato. A vaga será garantida apenas para quem fizer a confirmação da matrícula após acessar o resultado.

“O cadastro foi feito para quem ainda não estuda na Rede Municipal. Os estudantes da Rede Municipal ou da Rede Parceira de Belo Horizonte que irão permanecer na mesma escola em 2022 terão a renovação de matrícula automática”, detalha a PBH.

Já o resultado para a Educação Infantil de 0 a 2 anos só será divulgado em 22 de novembro.

Atendimento

Quem tiver alguma dificuldade, seja no acesso à internet ou para acessar o resultado do cadastro escolar 2022, poderá contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

O serviço funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os telefones disponíveis para atendimento são:

3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 32774935; 3277-9901; 3277-4732; 98646-3966; 3246-8513; 98438-0737; 3277-7654; 984375406; 3277-7386; 99913-4469; 3277-7015; 3277-7441; 99224-0731; 3277-8895