O tão sonhado bicampeonato atleticano parece estar bem próximo da realidade. Rodada após rodada, o Atlético vai conseguindo manter uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, mas não pode bobear para não ver o título escapar mais uma vez. Neste domingo (24), o Galo encara o Cuiabá, no Mineirão, e tem a oportunidade de dar a volta por cima após a derrota para o Atlético-GO na última rodada.

O Cuiabá, adversário deste domingo no Gigante da Pampulha é uma das equipes que subiram para a Série A nesta temporada e a equipe tem feito um bom trabalho, brigando no meio da tabela com quase nenhuma chance de rebaixamento. O zagueiro Réver comentou o bom resultado construído diante do Fortaleza na Copa do Brasil e destacou o duelo pelo Brasileirão.

“Sabemos que agora cada jogo é uma decisão. Cada jogo se torna mais importante. Agora na Copa do Brasil tivemos um resultado muito bom, considerável, mas sabemos que ainda faltam 90 minutos e a nossa equipe adversária é muito forte nos seus domínios. A gente não pode entrar como se tudo tivesse sido definido. Muito pelo contrário. Para não ter o tropeço igual na Libertadores. No Brasileiro, a gente tem um jogo muito complicado. Uma equipe que gosta de dificultar jogando fora de casa, que vem em uma crescente muito boa, que nós possamos entrar com a determinação para que a gente dê sequência e para apagar a última rodada com derrota”, disse Réver.

Para este jogo diante do Cuiabá, o Galo terá, pela sétima vez desde o início da pandemia, a presença da torcida no Mineirão apoiando a equipe. Com a liberação por parte da Prefeitura de Belo Horizonte de 50% da capacidade dos estádios da capital, o clube colocou pouco mais de 30 mil ingressos à venda e iniciou a comercialização na quinta-feira (21), com entradas a partir de R$21.