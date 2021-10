O Santos tenta criar um ambiente festivo para o jogo contra o América às 21h deste sábado (23), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o retrospecto recente entre as equipes exige cuidado para o clube alvinegro neste confronto direto da parte inferior da tabela de classificação: dos últimos cinco jogos, o time mineiro ganhou quatro.

Dessa vez a partida tem contornos de decisão para o Santos, que vive uma constante luta para não entrar na zona de rebaixamento. O time de Vila Belmiro está um ponto à frente do grupo dos últimos quatro colocados, mas, se ganhar, se igualará em pontos ao próprio América, 13º colocado, que não vence há três partidas e também está na disputa contra a degola.

A desvantagem do Santos no confronto se faz presente desde que o América voltou a flertar com a elite do futebol nacional, em 2016, com dois acessos e dois rebaixamentos. Até então, o time alvinegro tinha seis vitórias e três empates em jogos entre 1971 e 2011. Com a história revertida, os paulistas entrarão em campo tentando acabar com um tabu de cinco anos sem triunfo sobre os mineiros.

O bom momento americano no confronto direto começou em agosto de 2016, com uma vitória por 1 a 0, no estádio Independência, no encerramento do primeiro turno. A partida foi decidida com um gol de Juninho aos 44 minutos do segundo tempo, e o Santos terminou o duelo com um jogador a menos, pois o goleiro Vanderlei foi expulso.

O resultado tirou o Santos da liderança e o impediu de conquistar o simbólico título de campeão do primeiro turno do Brasileiro de 2016. O time da Vila Belmiro ficou estacionado nos 33 pontos e permitiu que o Palmeiras abrisse três de vantagem com um triunfo sobre o Vitória. Já o América conquistava sua terceira vitória, mas fechava o turno na lanterna.

O reencontro entre os times aconteceu na última rodada e foi também a última vitória do Santos no confronto. O resultado de 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Ricardo Oliveira, valeu o vice-campeonato. O América havia entrado em campo já rebaixado e terminou o campeonato com apenas sete vitórias na última colocação.

Em 2018, as equipes voltaram a contar boas histórias. O primeiro jogo entre elas aconteceu na Vila Belmiro, em julho, com o América levando a melhor por 1 a 0, com gol de Ruy em cobrança de pênalti. Essa partida ficou marcada por grande pressão santista, mas falhas em finalizações diante de um time que jogou por apenas uma bola.

Assim como neste ano, a partida de 2018 foi um confronto direto na rabeira do Brasileiro. Com a derrota, o Santos, que vivia uma de suas piores sequências no século e completava seis partidas sem vitória, entrou na zona de rebaixamento. O clube havia acabado de demitir o técnico Jair Ventura e fazia a segunda partida com o interino Serginho Chulapa.

O Santos ainda chegou a dez partidas sem vitória, da mesma forma como aconteceu em 2021. Mas Cuca conseguiu, no segundo turno, recuperar o time que contava com estrelas do porte de Gabigol, Bruno Henrique e Rodrygo.

No jogo da volta, em Belo Horizonte, o América ganhou por 2 a 1, impondo a quarta derrota consecutiva do Santos no Brasileiro. Na ocasião, o time alviverde não vencia há 11 partidas, mas também não viu o triunfo influenciar no desfecho do campeonato, quando acabou voltando à Série B.

Para completar a série de insucessos do Santos no confronto, veio um derrota por 2 a 0 no primeiro turno da temporada de 2021 do Brasileiro. O time alvinegro ainda era comandado por Fernando Diniz e vivia um bom momento após ter ganhado de São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR. No entanto, pecou em finalizações e não traduziu o excesso de posse de bola em gols.

No reencontro, os dois times terão técnicos diferentes. O Santos tem Fábio Carille no comando, enquanto o América viu Vagner Mancini se transferir para o Grêmio. Marquinhos Santos, ex-Juventude, é o novo comandante americano.

Para esse jogo decisivo, o Santos terá grande apoio da torcida, que já comprou a totalidade dos ingressos colocados à venda. Existe a permissão para a ocupação de 50% da capacidade da Vila Belmiro, o que representa cerca de 8 mil aficionados.

Carille, que vem adotando um sistema com três zagueiros, pode mudar a formação agora, já que não terá Wagner Leonardo, suspenso. Porém, a única alteração confirmada até o momento é o retorno de João Paulo ao gol após cumprir suspensão automática.

Assim, a provável escalação santista é a seguinte: João Paulo, Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: Premiere