A forte chuva que atingiu Montes Claros no início da noite desta sexta-feira (22) comprometeu o teto do ginásio Tancredo Neves e colocou em xeque a realização da partida entre Montes Claros América e Brasília Vôlei, marcada para este sábado (23), 17h, na abertura da Superliga Masculina.

O temporal foi tão forte que fez com que o teto do ginásio cedesse. Segundo apurou o Super.FC, a partida ainda não foi cancelada e a diretoria da equipe mineira está buscando outro local para a realização do confronto, porque o piso do ginásio ficou completamente danificado, devido à inundação.

Ingressos para a partida já haviam sido comercializados e ainda não há uma definição quanto à eventual mudança e procedimentos, caso a partida seja mantida para este sábado. O adiamento do jogo também não está descartado.

A Conferação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda não se pronunciou.