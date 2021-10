Que noite mágica viveu a torcida do Galo ontem no Mineirão. O time teve mais uma exibição de gala para exorcizar de vez o fantasma da eliminação para o Palmeiras na Libertadores e a derrota para o Atlético-GO no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Confesso que, mesmo ciente da grande superioridade do Atlético diante do adversário, qualquer jogo de mata-mata dá aquele friozinho na barriga. Mas, depois que a bola rolou, não teve margem para sofrimento ontem. O torcedor atleticano já se acostumou a dizer que se não for sofrido não é Galo, mas nessa partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fortaleza não teve nada disso. Que bom. Uma pintura de Guilherme Arana, praticamente no início do jogo, não deixou dúvidas de que o Galo não queria emoção contra os cearenses. O time sobrou em campo. Poderia ter feito até mais. A vaga na final da Copa do Brasil está praticamente garantida. Um abraço!

