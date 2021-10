A construção da futura casa do Atlético, a Arena MRV, está avançando e, nesta semana, começaram a instalar as placas de cobertura do estádio. O vice-presidente do Galo, José Murilo Procópio, os mecenas e membros do orgão colegiado Rubens Menin e Ricardo Guimarães, e o presidente do conselho deliberativo do clube, Castellar Guimarães Filho, visitaram a obra na manhã desta sexta-feira (22).

Figuras importantes do Atlético, os quatro gravaram depoimentos para a série produzida pela arena chamada “A Era Preta e Branca”, que conta histórias da construção do futuro estádio do clube. De acordo com a assessoria da Arena MRV, o 5ª episódio vai ao ar no dia 13 de novembro, às 13h, no canal no YouTube do estádio.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, não esteve presente na Arena MRV nesta sexta-feira, mas, em entrevista ao programa Super.FC da rádio Super 91,7 FM, na segunda-feira (18), o mandatário afirmou que faz visitas periódicas à construção.

“Vou sempre na arena e a gente acompanha. É muito importante. Nós estamos com as obras dentro do cronograma. A pior etapa é o início, por causa do movimento de terra para fazer fundação, acertar terreno e etc. Então, essa primeira parte era onde poderia ter algum atraso, mas conseguimos vencer essa etapa. Estamos com 40% da obra concluída, exatamente dentro do cronograma. Se tudo continuar dando certo, se Deus quiser, até o final do ano que vem nós entregaremos a arena prontinha a toda nossa torcida”, disse o presidente.