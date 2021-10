Um grave acidente envolvendo três carros e um caminhão deixou feridos na BR-381, altura de João Monlevade, na região Central de Minas, na madrugada deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros ainda apura a informação de possíveis mortes.

Segundo a corporação, relatos de populares dão conta que vítimas estão encarceradas. Duas equipes do pelotão de Itabira, na mesma região, deslocaram para o ponto da batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu na altura do KM 351. O trânsito no local é realizado no sistema pare e siga por dez minutos em cada sentido. Motoristas que puderem devem evitar a região.

Esta matéria está em atualização