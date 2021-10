Nem torcida e nem o fato de jogar fora de casa. Nada disso intimidou um organizado América que se sentiu à vontade na Vila Belmiro e venceu o Santos por 2 a 0, sem grandes dificuldades, sobretudo no primeiro tempo. Os gols foram anotados por Ademir e Alê.

O lance decisivo da partida veio aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Cavichioli fez ótimo lançamento para Ademir, que ganhou na velocidade e foi derrubado na área por Jean Mota. Pênalti, expulsão e gol de Ademir. E a segunda etapa começou da mesma forma, dessa vez com erro de João Paulo na saída pelo alto e gol de Alê.

Com os três pontos, o Coelho pulou para 35 e subiu quatro posições, estacionando em nono. Já o Peixe se complicou ainda mais, ficou com 29, em 16º e pode entrar na zona de rebaixamento com o complemento da rodada.

Na 29ª, o América recebe o Fortaleza, no sábado (30), às 21h, no Independência. No mesmo dia, porém às 17h, o Santos vai até Curitiba onde enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O jogo

Apesar de a partida ser na Vila Belmiro e com a presença da torcida santista, o América se sentiu à vontade. As duas primeiras chances foram da equipe mineira, uma parou em grande defesa de João Paulo, cara a cara com Juninho. Depois, a cabeçada foi para fora em escanteio. Mas a partir daí o Peixe equilibrou as ações e passou a levar perigo, sempre com Marinho.

Quando o empate parecia ser o resultado da primeira etapa, Cavichioli armou contragolpe relâmpago após escanteio do Santos. O lançamento encontrou Ademir, que ganhou de Jean Mota na velocidade e foi derrubado na área. Expulsão, pênalti e gol do próprio camisa 10, no último ato dos primeiros 45 minutos. Curiosamente, Mota havia acabado de entrar, na vaga do lesionado Guilherme Camacho.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com gol do América. Logo aos dois minutos, após escanteio João Paulo saiu muito mal e a bola sobrou limpa para Alê, que não desperdiçou.

Com a vantagem numérica e no placar, o Coelho administrou o restante da partida sem sofreer grandes sustos e o Santos não mostrou forças para esboçar qualquer reação.