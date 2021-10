Um andarilho ficou ferido após ser atingido por um carro que capotou no Anel Rodoviário, altura do bairro Jardim Alvorada, região Noroeste de Belo Horizonte, neste sábado (23). Relatos repassados ao Corpo de Bombeiros deram conta que o motorista estaria mexendo no celular quando perdeu o controle da direção e atingiu vítima.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu no KM 469, no sentido Vitória. No local, o motorista, de 29 anos, apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em membro superior.

Já o andarilho, que não teve a idade divulgada, estava com “o nível de consciência rebaixado e apresentando uma laceração no braço, além de um traumatismo craniano”, segundo a assessoria dos bombeiros.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital.