A Austrália venceu o Brasil por 3 a 1, neste sábado (23), em partida amistosa na Data Fifa. Os gols do confronto foram marcados por Polkinghorne, Fowler, Egmond, para as australianas, e Adriana, para as brasileiras.

Apesar de um equilíbrio durante toda a partida, a seleção australiana se mostrou mais efetiva em seus ataques e conseguiu quebrar a defesa das comandadas de Pia Sundhage.

Esta foi a terceira oportunidade que a seleção brasileira teve de entrar em campo após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em setembro, o Brasil fez dois jogos preparatórios contra a Argentina, acumulando duas vitórias, por 3 a 1 e 4 a 1.

Com foco na realização da Copa do Mundo Fifa 2023, a Austrália se prepara, ao lado da Nova Zelândia, para receber pela primeira vez a edição do mundial.

O Brasil ainda fará outro amistoso contra as australianas ainda nesta Data Fifa. O próximo duelo será realizado na terça-feira, 26, às 6h05 (de Brasília), no CommBank Stadium, mesmo estádio da partida de hoje.

O jogo

A partida começou com as duas equipes estudando o jogo e tentando buscar a melhor opção de jogada.

Logo aos oito minutos, o Brasil passou por um susto. Yallop avançou sozinha e Letícia conseguiu fazer a defesa. Após isso, houve um choque acidental e a camisa 13 acertou o joelho no rosto da goleira brasileira. O jogo foi paralisado para o atendimento médico, mas a partida seguiu normalmente.

Apesar do jogo disputado, as australianas conseguiram sair em vantagem. No final da primeira etapa, após uma cobrança de falta, Sam Kerr ajeitou para Polkinghorne, que apenas empurrou para o gol.

No segundo tempo, as duas seleções se mostraram mais ofensivas. A Austrália chegou a ampliar o placar com um cabeceio de Fowler. No entanto, no lance seguinte o Brasil conseguiu diminuir a vantagem australiana numa jogada individual de Adriana.

A seleção australiana conseguiu aproveitar as chances que teve e ampliou ainda mais sua vantagem. No final da partida, Catley achou Van Egmond livre na entrada da área, que mandou para o fundo da rede brasileira. 3 a 1 para a Austrália.