O América contou com a expulsão de Jean Mota no lance do pênalti sobre Ademir, mas não foi só isso que fez o time vencer bem o Santos, dentro da Vila Belmiro, por 2 a 0. O Coelho se mostrou sólido durante todo o primeiro tempo, antes de ter a vantagem numérica e no placar e no segundo foi cirúrgico logo aos dois minutos, em gol de Alê. O meia que balançou as redes fez questão de enaltecer que o trabalho do recém-chegado Marquinhos Santos já apareceu.

“Muito importante (a vitória). Em pouco tempo de trabalho, o Marquinhos já conseguiu passar algumas coisas pra gente, conseguimos executar bem. Estamos contentes, sabíamos que era um jogo de seis pontos, abrimos uma distância para o Santos, saímos dessa zona e começamos a pensar em Sul-Americana”, afirmou.

Com os três pontos, o Coelho chegou a 35, em nono (pode perder posições com o complemento da rodada), e abriu seis do Peixe, adversário direto no primeiro objetivo da equipe, que é permanecer na elite do futebol brasileiro.

Agora, Marquinhos Santos terá uma semana para conhecer ainda mais o grupo, já que o Coelho só volta a campo no próximo sábado (30), às 21h, contra o Fortaleza, no Independência.