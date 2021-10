Um homem de 43 anos morreu após a explosão de um carro, neste sábado (23), em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados próximo à igreja Matriz.

No endereço indicado, o veículo foi encontrado tomado pelas chamas, e o incêndio foi debelado após a montagem de duas linhas de mangueira. A vítima foi encontrada carbonizada no banco do motorista.

Não foi possível apontar o que deu início ao fogo no carro. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao serviço funerário.