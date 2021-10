A 13 pontos do Goiás, quarto colocado, o Cruzeiro praticamente deu adeus ao acesso à elite do futebol nacional, mesmo faltando sete rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Em que pese a distância para uma vaga na Primeira Divisão, o auxiliar Maurício Copertino diz que a temporada ainda deve ser levada a sério na Toca da Raposa II.

Responsável por comandar o time na ausência de Vanderlei Luxemburgo, suspenso, o assistente cruzeirense crê que os mineiros ainda têm metas na reta final da competição.

“A instituição Cruzeiro é muito grande, a gente tem objetivos dentro da competição, faltam alguns jogos, com esses dois jogos em casa na próxima semana, queremos retomar o caminho das vitórias”, comentou.

O Cruzeiro chegou à 31ª rodada da Série B com chances mínimas de rebaixamento. O clube tinha 0,16% de possibilidade de acesso à elite do futebol nacional, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, mas deverá reduzir os números após a derrota por 1 a 0 para o Avaí na noite passada.

Se a distância para o grupo de acesso é elevada, a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas sete pontos. O Londrina, primeiro do grupo de descenso, soma 32 pontos na competição. A chance de queda era de 0,55% antes do início da rodada.