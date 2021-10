Max Verstappen, da Red Bull, largará na pole position no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Em treino classificatório disputado no início na noite de hoje (23), o holandês superou o rival Lewis Hamilton, da Mercedes, segundo colocado.

Os dois se reencontrarão na primeira fila da largada após a polêmica no treino livre dois, quando o holandês xingou o britânico de “idiota e estúpido”. Esta é a nona pole do holandês nesta temporada, e ele segue na liderança do mundial.

Sebastian Vettel, George Russel e Fernando Alonso serão penalizados e largarão das últimas posições por conta da trocas de motor. Além deles, Valtteri Bottas perderá cinco colocações pelo mesmo motivo.

A largada está marcada para amanhã (24), às 16h (de Brasília).

Veja como ficou o grid de largada do GP dos Estados Unidos

1º – Max Verstappen(HOL/Red Bull Racing)

2º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing)

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5º – Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

6º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

7º – Lando Norris (ING/McLaren) 8º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

9º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 10º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

11º – Esteban Occon (FRA/Alpine)

12º – Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

13º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

14º – Nicholas Latifi (CAN/Williams)

15º – Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

16º – Mick Schumacher (ALE/Haas)

17º – Nikita Mazepin(RUS/Haas)

18º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

19º – Fernando Alonso (ESP/Alpine)

20º – George Russell (ING/Williams)

Como foi o classificatório para o GP dos Estados Unidos

Q1

O Q1 ficou marcado por extremo cuidado entre os pilotos. O melhor foi Charles Leclerc, que na última volta ultrapassou Max Verstappen e garantiu a liderança com 1m34s153.

Lewis Hamilton voltou a ter problemas e não conseguiu emplacar uma boa volta. O britânico terminou em oitavo lugar e viu seu algoz holandês conseguir um bom resultado, ficando em segundo.

Os eliminados foram Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Nicholas Latifi (CAN/Williams), Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), Mick Schumacher (ALE/Haas) e Nikita Mazepin(RUS/Haas).

Q2

No Q2, os postulantes ao título começaram a aparecer. Verstappen e Hamilton brigaram pela liderança. Desta vez, o holandês levou a melhor e conseguiu 1m33s464.

Alguns pilotos tiveram problemas com curvas. Muitos “queimaram voltas” com erros no traçado.

Os eliminados foram Esteban Occon (FRA/Alpine), Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), Fernando Alonso (ESP/Alpine) e George Russell (ING/Williams).

Q3

No Q3, os pilotos aguardaram os dez minutos finais para começar abrir voltas. No começo, Valtteri Bottas fez o melhor tempo, com 1m33s475. Mas não demorou muito para Sergio Pérez tomar a ponta com 1m33s180, seguido de seu companheiro Max Verstappen.

Nas últimas voltas, a emoção voltou a tomar conta. Hamilton conseguiu assumir a ponta, mas, em sua última volta, Verstappen conseguiu o primeiro lugar para a largada de amanhã.