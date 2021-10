A equipe Sub-17 do Atlético largou na frente nas quartas de final do Campeonato Mineiro. Na manhã deste sábado, o Galinho venceu o Futgol por 1 a 0, pelo jogo de ida da fase mata-mata da competição, e abriu vantagem na disputa pela classificação. A partida foi disputada na Arena Santa Luzia, em Contagem.

O gol da vitória alvinegra foi marcado pelo atacante Isaac, aos 35 minutos do 1° tempo.

O duelo de volta será às 9h do próximo sábado (30), no campo 5 da Cidade do Galo. Com a vitória, o Galinho jogará pelo empate para garantir a vaga na semifinal. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Com uma campanha de sete vitórias e duas derrotas, o time comandado por Lucas Barezani encerrou a 1ª fase do torneio em segundo lugar na tabela de classificação, com 21 pontos. O alvinegro marcou 22 gols e sofreu dez. O Futgol terminou a fase inicial na 7ª colocação, com dez pontos conquistados.

O atacante Lucas Pessoa é o artilheiro da equipe no Mineiro, com quatro gols marcados. A final da competição está marcada para o dia 27 de novembro.

Na 1ª fase do Mineiro 2021, as dez equipes participantes se enfrentaram em turno único e os oito primeiros colocados avançaram para as quartas de final. A partir daí, a disputa será eliminatória, com jogos de ida e volta.