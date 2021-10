A Polícia Civil vai investigar a morte de um homem assassinado com sete tiros na cabeça e costas, nessa sexta-feira (22). O corpo foi localizado na Estrada do Sanatório, no bairro Granja Werneck, região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 por uma pessoa informando que havia escutado tiros na área. No local apontado foi encontrada a vítima, que aparentava ter cerca de 30 anos e não portava documentos.

Ainda conforme a corporação, câmeras de segurança de uma empresa da região podem ajudar na investigação do caso. A autoria e motivação da execução ainda são desconhecidas.