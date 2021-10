Dois líderes do tráfico de drogas em Montes Claros, no Norte de Minas, foram presos neste sábado (23) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Brasil. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com auxílio da Polícia Nacional do Paraguai e Polícia Federal Brasileira, e prendeu ainda outros quatro homens e uma mulher. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal situada em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os detidos são suspeitos de comandar o transporte de drogas do Paraguai para o Norte de Minas. Eles teriam ainda ordenado crimes em Monte Claros neste mês – eles estariam por trás de dois homicídios e quatro tentativas de homicídio. Os crimes foram motivados por disputas de pontos de tráfico de drogas e vingança, gerando uma divisão do grupo criminoso.

Segundo a PCMG, houve a apreensão de várias armas de fogo de calibre permitido/restrito (dois fuzis AK-47, calibre 762 x 39 com seis carregadores, um fuzil M4, marca Colt, calibre 5.56, com dois carregadores, uma pistola Glock G17 calibre 9mm, com dois carregadores), diversas munições de arma de fogo, equipamentos de rádio, celulares, dois veículos e grande quantidade em dinheiro brasileiro.