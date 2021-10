Juventude e Ceará ficaram no empate em 0 a 0 neste sábado (23), embora cada time tenha conseguido construir boas jogadas. A partida, válida pela 28ª do Brasileirão, foi disputada no Estádio Alfredo Jaconi.

A situação dos times na tabela, inclusive, não mudou. O Juventude se manteve em 15º, com 29 pontos, e o Ceará é o 14º, com 32. Os dois times voltam a jogar no próximo fim de semana.

O Juventude joga contra o Bahia no sábado (30), às 19h15. Já o Ceará recebe o Fluminense no domingo (31), às 16h.

Juventude domina o jogo no começo

O Juventude começou a partida melhor. Aos 11 minutos, Sorriso recebeu um cruzamento dentro da grande área e cabeceou, obrigando o goleiro João Ricardo, do Ceará, a fazer uma defesa sensacional.

Aos 23, Sorriso teve uma nova oportunidade, em lance parecido, mas mandou para fora. Até os 30 minutos de jogo, o Ceará não havia finalizado. Sorriso, de longe, era o jogador mais perigoso para o Juventude. Aos 35, ele teve mais uma chance, dessa vez num chute, mas para fora outra vez.

Juventude mantém intensidade no segundo tempo.

O Juventude manteve a mesma pegada no segundo tempo. Inclusive, repetiu o lance do primeiro tempo. Aos 9 minutos, Sorriso recebeu um novo cruzamento dentro da grande área e cabeceou sozinho. João Ricardo salvou mais uma vez.

Ceará enfim chega ao ataque

O Ceará conseguiu construir uma boa jogada pelo lado esquerdo. Mendonza cruzou para dentro da grande área, Erick chutou com muita força, mas o goleiro Douglas, do Juventude, defendeu. No rebote, a bola voltou para Erick, mas ele mandou para fora. Aos 30′, Jael recebeu a bola na entrada da área e mandou um bom chute, mas Douglas defendeu novamente. Ele teve uma nova chance um minuto depois – dessa vez mandou para fora.

Juventude chega com perigo

Aos 39′ do segundo tempo, Paulinho Bóia driblou Gabriel Dias e invadiu a grande área. Ele chutou cruzado, com força, à esquerda do gol de João Ricardo.

Aos 47′, Sorriso teve mais uma chance após um cruzamento. A bola desviou nele, mas foi defendida pelo goleiro João Ricardo. O placar não mudou. Cada time dominou um tempo, mas nenhum aproveitou as chances.

Juventude: Douglas Friedrich, Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus, Jadson (Chico), Dawhan, Guilherme Castilho, Sorriso, Roberson (Paulinho Bóia) e Capixaba (Rafael Bilu). Técnico: Jair Ventura.

Ceará: João Ricardo, Igor (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Fernando Sobral (Jorginho), Lima (Mendonza), Marlon (Paulinho Bóia), Erick e Cléber (Jael). Técnico: Tiago Nunes

FICHA TÉCNICA:

Juventude 0 x 0 Ceará

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 23/10/2021, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Igor (CEA), João Ricardo (CEA), Willian Matheus (JUV)