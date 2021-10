Neste sábado (23), o tempo fica com céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima na capital foi de 15.5ºC, na estação Cercadinho, e a máxima pode chegar a 30 ºC.

“Para hoje não há previsão de chuva, mas podem ocorrer pancadas amanhã à tarde e à noite. A combinação do calor e alta umidade do ar favorece a ocorrência de chuvas”, detalhou.

Ainda segundo ele, para este domingo (24), está prevista a chegada de uma frente fria na região Sudeste do país. Com isso, as temperaturas podem cair na capital e região entre segunda (25) e terça-feira (26).

“No Estado, a temperatura mínima registrada hoje foi de 7.7ºC em Monte Verde, Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 35ºC no Vale do Jequitinhonha”, finalizou o meteorologista.