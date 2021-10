Um estudo realizado nos Estados Unidos indicou que pessoas que foram infectadas pelo SARS-CoV-2 têm 50% de chance de passar por uma reinfecção 17 meses após a contaminação, se não adotarem medidas de proteção, como uso de máscara e vacinação. O estudo foi publicado na revista científica “Nature”, nesta semana.

“A imunidade tem vida relativamente curta. Você ainda deve ser vacinado, mesmo que tenha sido infectado”, diz o coautor do estudo Jeffrey Townsend, bioinformático da Escola de Saúde Pública de Yale em New Haven, Connecticut.

Os dados foram estimados a partir uma modelagem com base nas relações genéticas entre SARS-CoV-2 e outros coronavírus, já mais bem conhecidos pelos cientistas. O levantamento é feito a partir de modelos científicos porque somente após alguns anos, acompanhando ex-pacientes, se poderá saber melhor quanto tempo dura a imunidade após uma infecção.

Os cientistas combinaram dados genéticos do SARS-CoV-2, três coronavírus endêmicos e os coronavírus intimamente relacionados SARS-CoV e MERS-CoV para construir uma árvore genealógica viral e conseguir levantar uma estimativa.

Os autores usaram essa árvore para modelar como as características virais evoluíram ao longo do tempo. Juntos, esses traços forneceram uma estimativa do declínio nos níveis de anticorpos após a infecção por SARS-CoV-2 e de outros fatores necessários para entender o risco de reinfecção.

Os resultados sugerem que o risco médio de reinfecção aumenta de cerca de 5% quatro meses após a infecção inicial para 50% em 17 meses.

A mesma revista publicou uma reportagem neste mês sobre outros estudos que indicavam que as pessoas que tiveram infecção prévia ganham uma melhor imunização após receberem a vacina do que aquelas que nunca tinham tido contato com o coronavírus. Ou seja, quem passa pela Covid e se vacina depois garante uma ótima imunidade e evita em alto grau uma possibilidade de reinfecção.