Pode ser ao leite, meio-amargo, branco e, mais recentemente, passou a ser até naturalmente rosa: fato é que o chocolate tem espaço garantido nas mesas dos brasileiros, seja como sobremesa ou como opção de doce para lanche no meio da tarde.

O clássico brigadeiro, por exemplo, é o sucesso das festinhas e dá pra fazê-lo até sem manteiga, em casa, para matar aquela vontade de um docinho, como explica (veja abaixo) a confeiteira Carol Salvador, do Sweet Carol BH. Outra receita bem fácil é a de torta de chocolate, ensinada por Saulo Versiani, da doceria Eu que Fiz BH, e que só leva quatro ingredientes.

Para a hora do lanche, três opções completam a lista de sugestões: milk-shake, panqueca doce e bolo de chocolate com calda também de chocolate (veja todos os vídeos na sequência)

Receita de bolo de chocolate simples: aprenda como fazer no liquidificador

Bolo de chocolate com cobertura

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara (chá) de leite integral (240 mL)

1 xícara (chá) de chocolate em pó (120 g)

1 xícara (chá) de açúcar refinado (190 g)

1 xícara (chá) de óleo (240 mL)

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (300 g)

2 colheres (chá) de fermento em pó (8 g)

Cobertura ganache

250 g de chocolate ao leite (em barra)

190 mL de creme de leite

Como fazer

Massa

Preaqueça o forno a 180°C. Unte a forma com margarina e polvilhe farinha de trigo ou chocolate em pó. Em uma tigela grande, misture a farinha e o fermento. Reserve. Leve o leite com o chocolate em pó ao micro-ondas para amornar. Não deixe ferver. Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite com chocolate. Despeje essa mistura na tigela com farinha e fermento. Incorpore delicadamente com um fouet. Coloque a massa na forma e asse por 50 minutos. Lembre-se de verificar o forno a partir de 40 minutos.

Cobertura

Derreta o chocolate no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, mexendo para não queimar, ou em banho-maria. Depois, acrescente o creme de leite e misture. A calda pode ser colocada no bolo quente ou frio. O ideal é que ela esteja quente para cobrir melhor o bolo.

Torta de chocolate: veja como fazer receita simples com quatro ingredientes

Torta de chocolate

Ingredientes

Crosta

50 g de manteiga sem sal derretida

280 g de biscoito de chocolate recheado

Recheio

270 g de chocolate picado ou 2 1/2 xícara de gotas de chocolate à sua escolha

300 g de creme de leite

Como fazer

Crosta

Preaqueça o forno a 180 ºC. Triture os biscoitos em um processador ou em um liquidificador. Misture a manteiga. Coloque em uma forma de fundo removível ou de silicone e asse por 15 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente.

Recheio

Enquanto a crosta assa, aqueça o chocolate no microondas por 30 segundos. Acrescente o creme de leite. Leve novamente ao microondas e aqueça de um em um minuto, mexendo nos intervalos até que fique homogêneo. Cubra com papel-filme e leve ao freezer. Espere esfriar e despeje o recheio em cima da crosta. Leve à geladeira por duas horas ou ao freezer por 30 minutos até firmar. Decore com cacau polvilhado ou confeitos à sua escolha.

Como fazer brigadeiro? Aprenda receita caseira fácil e sem manteiga

Brigadeiro

Ingredientes

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite de caixinha (dê preferência para o que tem 20% de gordura)

40 g de chocolate em pó (duas colheres de sopa rasas)

Granulado a gosto

Como fazer:

Antes de ligar o fogão, coloque na panela o leite condensado e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente o chocolate em pó e misture novamente. Acenda o fogo baixo e mexa sem parar. O ponto do brigadeiro é quando ele estiver caindo em bloco da colher. Desligue o fogo, despeje o brigadeiro em um recipiente e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 40 minutos antes de enrolar. Unte as mãos com margarina ou manteiga, faça bolinhas e passe-as no granulado

Como fazer panqueca doce? Aprenda receita simples, recheada com chocolate

Panqueca de chocolate

Rendimento: 8 discos de 20 cm de diâmetro

Ingredientes

Recheio

200 g de chocolate meio-amargo ralado

150 g de ricota fresca ralada

1 colher (sopa) de manteiga

200 g de creme de leite de caixinha

50 g castanha-do-pará ralada

Calda

100 g de chocolate meio-amargo ralado

100 g de creme de leite de caixinha

50 g de castanha-do-pará em pedaços

Hortelã para decorar

Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3 ovos inteiros

2 xícaras (chá) de leite integral

1 colher (sobremesa) de manteiga

1 pitada de sal

Azeite ou óleo para untar a frigideira

Como fazer

Bata os ingredientes da massa de panqueca no liquidificador, deixando para colocar a farinha por último. Aqueça uma frigideira antiaderente e unte com azeite ou óleo. Despeje uma concha média de mistura no centro da frigideira e faça movimentos circulares para espalhar a massa. Deixe o fogo na temperatura média. Quando dourar, vire a massa para cozinhar do outro lado. Reserve em um prato. Dica: a cada duas panquecas prontas, unte novamente a frigideira. Reserve os discos. Para o recheio: em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga, adicione a ricota e mexa bem. Acrescente a castanha. Para a calda: também em banho-maria, derreta o chocolate e, em seguida, coloque o creme de leite. Mexa bem e reserve.

Montagem

Abra os discos de panquecas e coloque parte do recheio, enrole firme, mas com cuidado para o recheio não vazar. Disponha em recipiente próprio ou no prato, se for individual. Regue com a calda ainda quente e salpique a castanha quebrada grosseiramente. Decore com folhas de hortelã. Dica: caso goste de sobremesas mais doces, troque o chocolate meio-amargo por chocolate ao leite ou acrescente leite condensado ao recheio.

Milk-shake de chocolate caseiro e cremoso: como fazer receita simples

Ingredientes do milk-shake de chocolate

400 g de sorvete de creme

30 g de chocolate em pó 70%

30 g de leite em pó

90 mL de leite

Como fazer

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Use a função pulsar até a mistura ficar homogênea, tomando cuidado para que não fique líquida. Para finalizar, coloque o milk-shake no copo e, se preferir, decore-o com creme de avelã e chantilly.

