Se você não mudar a pergunta, terá sempre a mesma resposta.

Isso significa que se você não muda a direção, termina exatamente onde partiu.

É o caso da Superliga.

Os ‘jênios’ responsáveis pelo evento só mudaram de nome. Caíram alguns, ou foram empurrados, e outros tantos chegaram de paraquedas. O velho esquema com apadrinhamentos, bons salários e discursos afinados.

A CEO, Adriana Behar, é a inocente útil da vez.

O interesse é manter o esquema.

Só mudam os nomes, na prática continua a mesma coisa.

Ninguém se iluda.

A Superliga é a mesma.

Inovação zero.

Regulamento cansado, os times parceiros da CBV de sempre, tabela mentirosa com inúmeros adiamentos, as famosas goteiras, bloqueio de propriedade e pouca visibilidade para os clubes e patrocinadores.

Isso sem contar com a questão dos pisos, até hoje inexplicável e que será tema em breve no blog com novos e irrestíveis personagens.

A novidade é a crise na arbitragem.

Por falar nisso, diante dessa nova tragédia, o VAR deveria ser obrigatório em todos os jogos, afinal os resultados da fase de classificação são tão ou mais importantes e determinam diretamente os cruzamentos nos playoffs.

Chancela CBV de adminstração.

O que se vende na mídia não se compra.

A realidade, triste retrato, é que maioria dos clubes é vítima. Uma minoria, de grande poder político, influencia diretamente nas decisões.

O modelo NBB é o ideal.

Foi o grito de liberdade do basquete.

Os clubes, em lados opostos, não podem continuar reféns da atual gestão CBV. A fuga dos grandes investidores é compreensível e cada vez mais constante.

É o caminho natural. E não dá para culpá-los.

Ninguém tolera mais o movimento retrógrado dos irresponsáveis envolvidos.

Enquanto isso, ponto da Rússia…