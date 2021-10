Um homem, de 24 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma jovem, de 21 anos, que tem necessidades especiais – portadora de tropostamose congênita e microcefalia. Ele também é acusado de ter engravido a menina. A prisão foi realizada na última sexta-feira (22), no município de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata.

A vítima é irmã da namorada do suspeito. Para a polícia, o homem confessou que praticava os abusos de madrugada.Os estupros ocorriam quando ele dormia na casa da família. O homem está preso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi descoberto durante uma ultrassonografia realizada para investigar a suspeita da mãe da vítima, que imaginou que a filha tivesse com hérnia umbilical devido a um inchaço na barriga e dores frequentes.

Durante o exame foi detectado pelo médico responsável se tratar de uma gestação de aproximadamente sete meses, de uma criança do sexo masculino, o que causou grande surpresa a família, tendo em vista que as doenças da vítima fazem com que a jovem não consiga andar nem falar. A menina se comunica apenas por gestos.

O delegado responsável pelo caso, Daniel Gomes destacou que, ouviu familiares da menina. O homem também confessou o crime.

“Ele era namorado da irmã da vítima. Ele se aproveitou de umas das ocasiões em que dormiu na residência, e na madrugada ele teria estuprado a jovem. A família constatou na última quarta-feira, que essa jovem está grávida de sete meses. Para a polícia ele adimitiu que estuprou a jovem”, disse o delegado que está à frente das investigações.

Ainda conforme o delegado, o investigado está preso. Devido à condição de saúde da vítima, ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado poderá cumprir de 8 a 15 anos de prisão.