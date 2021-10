Pagodeiro e tenista! Thiaguinho teve uma tarde mais do que especial nessa sexta-feira (22). Acompanhado de Patrick Mouratoglou, técnico de Serena Williams, o cantor fez um treino especial de tênis e compartilhou os momentos com seus seguidores no Instagram.

O encontro aconteceu em São Paulo após os dois se conhecerem nas redes sociais e combinarem um encontro quando o francês estivesse em solos brasileiros. A ‘resenha’ durou quase duas horas.

Junto de Thiaguinho, estava seu treinador Murilo Romero, que o apresentou a modalidade que ele começou a praticar na pandemia e já dura um ano.

“Fico muito honrado por ter sido instruído por alguém tão importante e vencedor como ele”, disse Thiaguinho, que teve algumas aulas sobre fundamentos do esporte.

Além deles, Denilson também participou do momento e agradeceu a oportunidade em seu perfil no Twitter. Segundo o ex-jogador, que também pratica a modalidade há um ano, o momento fez com que ele ‘se apaixonasse’ ainda mais pelo esporte.