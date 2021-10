Mais mineiros poderão usar a modalidade Uber Moto, opção de viagem de motocicleta. A modalidade promete ter preços mais acessíveis, segundo empresa. Isso porque, desde da última sexta-feira (22), o serviço foi expandido em Minas e em outras cidades brasileiras.

Além de Contagem, na região metropolitana, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Montes Claros, no Norte do estado. A partir de agora, também terão a modalidade as cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, ambas na região Metropolitana, e Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Entretanto, a prática de mototáxi é proibida em BH. A atividade, de acordo com a Uber, está prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana, e é diferente de categorias de transporte público individual em motocicletas, como o mototáxi.

“Desde que começamos com as viagens de moto em algumas cidades brasileiras, percebemos que elas passaram a ser utilizadas para, por exemplo, conectar os nossos usuários com modais de transporte, como estações de ônibus, trens e metrô das cidades, principalmente para deslocamentos rápidos, aquilo que no mundo de mobilidade chamamos de “last mile”. Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando. Estamos felizes em trazer mais essa opção para facilitar a vida dos nossos usuários.”, afirma a Uber em nota.

Veja a lista completa das cidades brasileiras que passaram a fazer uso do Uber Moto a partir da última sexta-feira (22):

Belo Horizonte (MG)

Betim (MG)

Ribeirão das Neves (MG)

Uberaba (MG)



Santos (SP)

Campinas (SP)

Sorocaba (SP)

Ribeirão Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

São Caetano do Sul (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

Diadema (SP)

Guarulhos (SP)

Florianópolis (SC)

Itajaí (SC)

Curitiba (PR)

Maringá (PR)

Vitória (ES)

Palmas (TO)

Belford Roxo (RJ)

Uber Moto já estava disponível em:

Montes Claros (MG)

Uberlândia (MG)

Contagem (MG)

São José do Rio Preto (SP)

Santo André (SP)

Goiânia (GO)

Anápolis (GO)

Campina Grande (PB)

Cuiabá (MT)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Maceió (AL)

São Luís (MA)

Teresina (PI)

Campo Grande (MS)

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Manaus (AM)

Boa Vista (RR)

Rio Branco (AC)

Salvador (BA)

Londrina (PR)