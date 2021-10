O velocista olímpico equatoriano Álex Quiñónez, de 32 anos, foi assassinado na cidade de Guayaquil (sudoeste do Equador), informou o ministério dos Esportes.

“Com profunda dor confirmamos o assassinato de nosso atleta Alex Quiñónez”, afirmou o ministério no Twitter.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, lamentou a morte. “Sentimos muito a dolorosa perda de Alex Quiñónez, pai, filho, um grande velocista que marcou o esporte”.

O crime aconteceu perto da meia-noite de sexta-feira em um subúrbio de Guayaquil. De acordo com a polícia, o atleta foi atacado a tiros quando estava com outra pessoa, que também faleceu.

Quiñónez, que não disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, foi finalista dos 200 metros em Londres-2012. Ele conquistou a medalha de bronze da prova no Mundial de Doha-2019.

O ministério dos Esportes o elogiou como o “melhor velocista da história do nosso país”.

O Equador enfrenta uma escalada da criminalidade por causa do narcotráfico, com quase 1.900 mortes violentas desde o início do ano. Guayaquil é a cidade mais afetada pela violência.

A situação levou o presidente Lasso a declarar estado de exceção em todo o país por 60 dias, com ordens para que os militares patrulhem as ruas.