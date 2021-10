Uma Cabine Móvel de Saúde estará à disposição para a realização de diversos serviços de saúde, a partir de amanhã (25) até 30 de outubro, em frente à Associação das Mulheres de Paraisópolis, na capital paulista.

Os moradores da comunidade ão acesso gratuito aos serviços de teleatendimento médico especializado, verificação de peso, altura e pressão e o teste de bioimpedância, que avalia a composição corporal do paciente, além de orientações sobre câncer de mama.

Um QR code localizado na parte externa da cabine vai dar instruções gerais preventivas do câncer de mama por uso de inteligência artificial via WhatsApp.

A ação faz parte da campanha Todos Pelo Rosa, da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI). Em parceria com a ONG Américas Amigas, no local também serão oferecidas 455 mamografias gratuitas.

Outubro Rosa

A campanha do Outubro Rosa, de alerta e prevenção sobre o câncer de mama, é um movimento global que começou nos anos 1990. O mês passou a ser dedicado à conscientização sobre a doença, destacando a necessidade do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para as pacientes.

Em 1982, nos Estados Unidos, foi fundada uma organização não-governamental em homenagem a Susan G. Komen que morreu de câncer de mama. A instituição passou a realizar eventos para levantar fundos em prol de pesquisas no combate à doença. Em 1986, ocorreu o primeiro mês de conscientização em outubro.

No Brasil, o primeiro ato em alusão ao Outubro Rosa ocorreu em 2002, em São Paulo. Em 2010, o Instituto Nacional do Câncer aderiu ao movimento e passou a promover eventos técnicos e disseminar informações sobre prevenção do câncer de mama.