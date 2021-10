O Atlético venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (24), e fica mais perto do título nacional. Nathan Silva (contra) fez o gol do visitante no jogo da 28ª rodada no Mineirão. Hulk e Jair garantiram a virada para os donos da casa.

Com o resultado, o Galo chega a 59 pontos conquistados e dispara na liderança do Brasileiro. Os mineiros têm 11 de vantagem para o Fortaleza, segundo colocado, e 13 para o Flamengo, terceiro. A equipe fica cada vez mais perto do título nacional. O Cuiabá é o 10º, com 35.

O Cuiabá abriu o placar no Mineirão após uma trapalhada do zagueiro Nathan Silva com o goleiro Everson. A dupla se desentendeu, e o defensor de linha marcou contra no Gigante da Pampulha.

O Atlético, entretanto, nem sentiu o gol anotado pelo visitante no compromisso. Logo após a saída de bola, os mineiros ganharam um escanteio e igualaram o marcador. Hulk aproveitou uma jogada ensaida no escanteio e balançou a rede do Cuiabá no Mineirão.

Daí pra frente, foi como se o jogo estivesse 0 a 0: o Cuiabá voltou à estratégia de tentar sair só na boa, mas sem abdicar do ataque, e o Galo continuou a pressionar.

O segundo gol dos mineiros veio nos acréscimos, com o volante Jair – o tento saiu em uma infiltração de um volante que surpreendeu a defesa do Dourado no compromisso.

O Cuiabá voltou modificado na volta do intervalo, mas não foi o suficiente para levar perigo ao gol adversário. O Atlético seguiu controlando o jogo e até balançou a rede novamente com Hulk, logo nos minutos iniciais. A arbitragem, no entanto, invalidou o lance com auxílio do VAR.

Em vantagem, o Galo tentou ampliar e soube segurar o adversário no Mineirão, ficando cada vez mais perto do título nacional depois de 50 anos sem vencê-lo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X CUIABÁ

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: domingo, 24 de outubro de 2021

Horário: 16h

Local: Mineirão

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (Fifa) (SP)

Cartão amarelo: Ninguém.

Gols: Nathan Silva (contra), aos 2 minutos do 1º tempo (0-1); Hulk, aos 3 minutos do 1º tempo (1-1); Jair, aos 47 minutos do 1º tempo (2-1)

Atlético: Everson, Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana; Jair (Réver), Allan, Zaracho (Savarino), Nacho Fernández (Tchê Tchê) e Keno (Eduardo Vargas); Hulk (Diego Costa). Técnico: Cuca.

Cuiabá: Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Rafael Gava (Yuri Oliveira), Max (Felipe Marques) e Camilo (Jonathan Cafu); Clayson e Jenison (Élton). Técnico: Jorginho.