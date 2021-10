O Atlético entra em campo contra o Cuiabá com Hulk entre os titulares. O atacante, que teve um problema na mão direita no jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, será titular na partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Cuca escalou o Galo com a seguinte formação: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Keno e Hulk.

O Atlético é líder do Brasileiro com 56 pontos, oito a mais que o Fortaleza, segundo colocado, e tenta um triunfo para ampliar a sua vantagem sobre os adversários.

O Cuiabá entrará em campo com a seguinte formação: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Rafael Gava, Max e Camilo; Clayson e Jenison.