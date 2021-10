Bella Falconi, a eterna musa fitness de Minas Gerais, segue firme e forte na profissão de escritora. Recentemente, ela lançou sua terceira obra – “Por que Não Consigo Emagrecer, Ser Saudável?”– e fará, na próxima quarta-feira (27), em Belo Horizonte, uma noite de autógrafos, palestra e, claro, bate-papo.

O encontro será gratuito e vai rolar a partir das 18h, no Novotel Savassi (av. do Contorno, 6.583, Savassi), na capital mineira. Porém, para participar do evento, é preciso retirar ingressos no site www.bellafalconilivro.com. O número de convites é limitado.

“Eu amo escrever e compartilhar minhas experiências de vida e espirituais. E, para o meu terceiro livro, quis mostrar tudo que aprendi e vivi por meio do equilíbrio entre corpo, mente e espiritualidade. Estou muito animada em compartilhar o meu processo, atendendo as pessoas que buscam por uma rotina mais leve, saudável e com uma boa alimentação”, disse Bella.