A especulação sobre uma possível ida de Hulk para o futebol da Turquia causou incômodo nos bastidores do Atlético. O estafe do jogador e a diretoria do clube não receberam uma proposta do Trabzonspor no mercado da bola.

O Super.FC apurou que não houve qualquer procura do futebol do exterior pelo atleta neste momento, mesmo que ele seja um dos principais nomes do esporte no país – o atacante de 35 anos soma 25 gols e 12 assistências em 55 partidas disputadas.

Houve um incômodo dos representantes do atleta e da diretoria atleticana com a veiculação da notícia, que é tratada como inverdade nos bastidores do clube. Nenhuma das partes foi procurada para tratar uma possível saída do craque nesta temporada.

Com contrato até dezembro de 2022, Hulk cogita inclusive a sua permanência no Atlético por mais tempo. Ainda não houve qualquer tipo de discussão sobre a extensão do seu compromisso, mas o atleta já deixou claro ao clube que está feliz em Belo Horizonte e que avalia a possibilidade de prorrogação do vínculo.

Na tarde deste domingo (24), Hulk foi mais uma vez um nome importante na vitória do Atlético. O atacante fez um dos gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cuiabá, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.