Alô, Nação Azul! Lamentável que a pontaria não tenha funcionado diante do Avaí, e com isso a derrota acabou sendo inevitável em Florianópolis. O time celeste fez um bom primeiro tempo sendo, inclusive, superior ao adversário. Teve no mínimo quatro chances claras de gols e poderia ter vencido essa etapa do jogo pelo menos por 2 a 0 que seria justo. A perda do jovem Thiago por contusão, ainda no primeiro tempo, fez o rendimento do Cruzeiro cair bastante no segundo tempo, e disso se aproveitou o time da casa que fez 1 a 0 aos 12 minutos, e soube com o elenco experiente que tem, levar a vantagem até o final. Faltando sete rodadas para o final da Série B, é aceitar a realidade que o acesso mais uma vez terá que ser adiado. Falar em planejamento já é até possível, mas executá-lo por agora é fica difícil, pois o clube terá que arrumar a casa no que se refere as pendências financeiras de salários e do transferban. Primeiro passo é mesmo o financeiro e o segundo tentar garantir Luxemburgo para 2022.

