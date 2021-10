Cuca adota cautela ao falar sobre a vantagem de 11 pontos do Atlético sobre o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. O técnico diz que não se ilude quanto à situação da equipe no torneio nacional.

“Eu não me iludo. Sei que é bom ter essa diferença a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe”, afirmou o técnico em entrevista coletiva ao fim da partida.

O Galo venceu o Cuiabá por 2 a 1 e abriu vantagem para os rivais diretos na luta pelo título nacional. Em que pese a diferença de 11 pontos, Cuca diz que esta é uma condição que pode ser ilusória.

“Depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque pode ser de sete pontos e tem confrontos diretos (contra Flamengo e Palmeiras), os dois fora de casa. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo”, declarou.

O Atlético ainda enfrentará o Flamengo, que tem dois jogos atrasados no Brasileirão, e o Palmeiras, que são dois de seus concorrentes diretos.

Cuca ainda fez uma análise sobre a atuação do Galo na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá na tarde deste domingo, no Mineirão, que contou com a presença de 30 mil torcedores:

“Quando você tem a luta pelo título e tem uma chance de abrir uma vantagem maior na ponta da tabela, sai perdendo com um erro seu, a confiança ela baixa e aumenta do adversário, mas nós, por fortuna e também por competência, empatamos logo em seguida”, afirmou.

“Acho que hoje a gente jogou bem, no meu entender muito bem, tivemos a paciência, o equilíbrio, fomos uma equipe madura para não ceder muitas chances ao adversário, principalmente no segundo tempo”, acrescentou.