Everson fez uma análise da vitória do Atlético sobre o Cuiabá, na tarde deste domingo (24), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro do Atlético acredita que o início da partida foi muito atípico, com o gol contra marcado por Nathan Silva. Entretanto, enalteceu a força da equipe para conseguir a virada, e a vitória por 2 a 1 no Mineirão.

Em entrevista ao fim do duelo, o goleiro enalteceu o triunfo que deixa o time 11 pontos à frente do segundo colocado, o Fortaleza, na classificação do torneio nacional.

“Primeiramente, um começo de jogo muito atípico. A gente tomou um gol ali, mas a gente teve forças para conquistar o empate. Consequentemente, tivemos a virada no fim do primeiro tempo. A gente conseguiu virar, jogo nervoso. Equipe deles mais franco-atirador. É uma vitória importante, como todas as outras, mas vitória importante que a gente conseguiu durante o jogo”, declarou.

Contratado em 2020 a pedido de Jorge Sampaoli, o goleiro Everson exalta a possibilidade de chegar à sua primeira conquista do Brasileirão.

“Passei pelas quatro divisões, fiz a base numa grande equipe. Me orgulho por estar em um grande projeto. Fico lisonjeado, mas é manter a cabeça no lugar para que, no final da competição, possamos nos sagrar campeões. É um grande resultado”, concluiu.