O Hoje é Dia da última semana do mês de outubro – de 24 a 30 de outubro – tem muito da própria história da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Também comemoraremos grandes nomes das artes plásticas, da música e, é claro, da leitura, em um dia todo dedicado a essa paixão.

Já no domingo (24), sopramos as velinhas da nossa casa, a EBC. Ela foi criada por meio do Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, como uma empresa pública de comunicação – isso é, uma rede de comunicação que não tem interferência de anunciantes e com o dever de ter o seu foco principal no cidadão e nos interesses do público em geral. Hoje, a EBC é composta por veículos, entre rádios, TV e agências de notícias.





O nome pública às vezes confunde um pouco: muita gente acha que o que é público é estatal, mas não é bem assim. A empresa conta com uma parte que presta serviços e é contratada para dar conhecimento das atividades de governo. E como explica esta matéria da Agência Brasil, a parte pública da EBC foi criada para complementar os sistemas privado e estatal, e tem como missão “levar conhecimento, informação e cultura para a população de todas as idades, em todas as localidades do país, sem interferência política ou comercial”.

A comunicação pública está presente nas principais democracias do mundo. O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mostrou a importância desse modelo para a pluralidade de vozes e para a democracia. Assista:

Também no dia 24, comemoramos o Dia das Nações Unidas ou o Dia da ONU, o mais importante organismo internacional do planeta, com 193 países-membros. A ONU foi estabelecida naquela data, em 1945, com 51 países assinando a Carta da Nações Unidas – incluindo o Brasil. Uma curiosidade é que, desde o discurso de Oswaldo Aranha, em 1947, o Brasil é responsável pelos discursos de abertura dos trabalhos das assembleias gerais, que são realizadas anualmente.

Saúde bucal e do cérebro

Não é só para ter um sorriso mais bonito que a saúde bucal, comemorada no dia 25 de outubro, é importante. O cuidado com a higiene da boca (clique para ouvir entrevista do programa Cotidiano, que foi ao ar na Rádio Nacional em 2014, sobre o assunto) também pode prevenir doenças como as cardiovasculares, diabetes e outras. O Repórter Brasil fez uma matéria esclarecedora sobre o tema esse mês. Assista:

Os acidentes vasculares cerebrais (AVCs) atingem uma em cada seis pessoas no mundo. Para conscientizar sobre e prevenir esse mal, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Federação Mundial de Neurologia instituíram 29 de outubro como o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral. A Agência Brasil já produziu matérias explicando os sintomas e riscos e alertando sobre a importância dos cuidados.

Tintas, telas e música

A semana que começa é realmente recheada de arte. No dia 25, celebramos os 140 anos do pintor espanhol Pablo Picasso, um dos principais nomes da arte contemporânea. O História Hoje, que em abril de 2016 relembrou mais um aniversário de morte de Picasso, contou a história deste mestre das artes plásticas do século 20. Ouça:

No dia 26, completam-se 45 anos da morte do pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista fluminense Di Cavalcanti. Sua trajetória também rendeu episódio do História Hoje e alguns detalhes de sua religiosidade revelados no Fique Ligado, programa que foi ao ar na TV Brasil:

Há 15 anos, também no dia 26 de outubro, morria o compositor, arranjador e maestro fluminense Rogério Duprat, um dos maiores responsáveis pela ascensão da Tropicália. Duprat foi homenageado no programa Música e Músicos do Brasil, da Rádio MEC, no ar em fevereiro de 2019:

No dia 27, temos ainda o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, que já foi tema de discussão no Sem Censura, da TV Brasil. Por fim, dia 28 é o Dia Internacional da Animação e o Dia do Servidor Público.

Dia dedicado à leitura





E a literatura também é comemorada no dia 29, com o Dia Nacional do Livro. Criado para homenagear a criação da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, hoje a data serve de incentivo à leitura e como espaço para discussão sobre as mudanças no mercado literário. Um dos programas que aborda o universo literário, com foco em seus criadores, é o Conversa com o Autor (acesse a página do programa para ouvir episódios completos). Outra opção para os amantes da leitura é o Trilha de Letras, com programas que podem ser novamente assistidos no site da TV Brasil.

E para incentivar a paixão dos pequenos pelos livros, que tal ouvir com eles este episódio do Mambembeiro, do arquivo da Rádio Nacional ?

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

