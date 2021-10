Cria do Cabana, comunidade localizada na região Noroeste de Belo Horizonte, Fabrício Soares, o FBC — ou melhor, o Padrim —, de pouco em pouco, vai apresentando o disco “Baile Uma Ópera Miami” para os fãs. Na próxima quinta-feira (28), inclusive, o rapper vai lançar a faixa “Delírios”, em todas as plataformas digitais. Até lá, no entanto, ele segue colhendo os frutos, os bons frutos, da canção “Se Tá Solteira”.

Lançada no dia 15 de outubro, “Se Tá Solteira” conta com a participação de Mac Júlia, e a base é do beatmaker talentoso Vhoor. No Spotify, o batidão já foi ouvido mais de 129 mil vezes, e, no YouTube, cerca de 116 mil. O single tem feito tanto sucesso, mas tanto sucesso, que, neste sábado (23), foi usado pela apresentadora Maisa Silva em um vídeo postado no Tik Tok.

Na legenda do vídeo, Maisa Silva escreveu: “Pronta para mais um Teleton. Estarei ao vivo, daqui a pouquinho, no SBT”. O registro, em que ela brinca com a batida da música, foi compartilhado antes de a apresentadora subir no palco do SBT para comandar uma programação especial. “Vou retuitar todo dia”, postou FBC, sobre compartilhar no Twitter a gravação de Maisa.

FBC, que era figurinha presente em todo Duelo de MC’s, que já gravou com Djonga e que, há dois anos, chamou atenção com o ótimo disco “Padrim”, ainda celebrou, neste domingo (24), o fato de o single “Se Tá Solteira” ter entrado em vários sets por aí. “Obrigado, a todos os DJ’s que tocaram o nosso som nas baladas pelo Brasil. Isso foi fundamental no sucesso da música”, publicou o artista no Twitter.

Veja o vídeo de Maísa Silva ao som de FBC:

A madrinha digital tá pronta pra mais um @TeletonOficial

Estarei ao vivo no @SBTonline daqui a pouquinho!

Não percam e doem pq a @AACD precisa de nós! 🙏🏼💜 pic.twitter.com/NWauKLYS1k — +a (@maisa) October 23, 2021