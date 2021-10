A Esplanada do Mineirão (avenida Presidente Carlos Luz, S/N, São Luiz), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai ser o palco das Patroas. É que Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa vão mostrar o projeto autoral em solo belo-horizontino, no dia 19 de março de 2022.

Os ingressos, que custam a partir de R$ 90, já estão à venda no site Eventim (clique aqui). O show está marcado para começar às 20h30.

Em setembro passado, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, após muito mistério, lançaram o disco “Patroas 35%”, nas plataformas digitais. O álbum conta com nove músicas, entre elas, “Esqueça-me Se For Capaz”, “Todo Mundo Menos Você” e “Motel Afrodite”.

Por falar nas Patroas, nesta segunda-feira (25), Marília Mendonça, Maiara e Maraisa estarão no programa “A Culpa É do Cabral”, que vai ao ar às 22h, no canal pago Comedy Central.