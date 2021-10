O Atlético venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (24), no Mineirão. Os mais de 30 mil pagantes levaram um susto quando Nathan Silva recuou mal para Everson e acabou deixando os visitantes em vantagem no marcador. Gol contra do zagueiro do Galo.

O Atlético, entrentanto, não demorou para empatar a partida. Dois minutos depois, o Galo conseguiu um escanteio e Hulk igualou o marcador.

O gol da virada veio nos acréscimos do primeiro tempo, com o volante Jair.

Ouça os gols do jogo na voz de Pedro Abílio, no Show de Esporte da Rádio Super 91,7 FM.