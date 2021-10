Uma tempestade de poeira e chuvas com ventanias atingiram estados da região Centro-Oeste neste final de semana. Neste domingo (24), o céu da cidade de Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, ficou tomado por poeira. Nas redes sociais, usuários publicaram imagens da cidade.

Um dos internautas publicou um vídeo que mostra o céu tomado por massas de ar de cor marrom. Outro usuário afirmou que as cenas da tempestade assustaram moradores da cidade.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também publicou no Twitter imagens de chuvas fortes com granizo e ventanias nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, que fica na região Sul.

⛈️#Tempestade: Como previsto pelo Inmet, o sábado (23) foi marcado por tempestades (chuva forte, vento acima de 80 km/h e granizo) no MS e PR. Veja algumas das cidades atingidas: PR: Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina.

MS: Campo Grande, Iguatemi, Ponta Porã, Dourados e Bonito. pic.twitter.com/7mqRpzWSks — INMET (@inmet_) October 24, 2021

Segundo o instituto, no MS, as cidades atingidas foram Campo Grande, Iguatemi, Ponta Porã, Dourados e Bonito; já no Paraná, registraram chuvas as cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina.

As chuvas que atingiram as cidades paranaenses foram fortes e causaram estragos em ao menos 939 casas, segundo a Defesa Civil. Hoje, de acordo com informações da Copel (Companhia Paranaense de Energia), 253,6 mil imóveis ainda estão sem energia. O vendaval foi registrado em ao menos 18 municípios do estado.

Há duas semanas, uma frente fria causou um temporal de areia que escureceu o céu de várias cidades do Mato Grosso do Sul. Em vídeos postados por moradores, o céu apareceu tomado por um tom escuro de marrom.

O interior de São Paulo também sofreu com fenômeno semelhante há pouco tempo. O Climatempo explicou, à época, que a frequência das tempestades de areia deve aumentar nos próximos anos por causa dos períodos de estiagem cada vez mais intensos no Sudeste e Centro-Oeste.